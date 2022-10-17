محافظ أسيوط: إزالة 125 حالة تعد على أملاك الدولة والري في 3 مراكز

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 للإزالات، والتي بدأت في 8 أكتوبر وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات.

حملات لإزالة التعديات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 125 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة ومجارٍ مائية وأملاك ري وأراضٍ زراعية، منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ20، بينها 72 حالة على مساحة 22612 مترا مباني، و53 حالة على مساحة 800 فدان زراعة، لافتا إلى تنفيذ إزالة لعدد 20 حالة بمراكز الفتح وديروط وأسيوط اليوم على مساحة 7650 متر مباني، و331 فدان زراعة.

متابعة مستمرة للحملات

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتا إلى تكليفه للعميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة، ضمن مراحل الموجة الثالثة، والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.