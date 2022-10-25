محافظ أسيوط يتفقد التجهيزات النهائية لمبنى الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال والتجهيزات النهائية بمبنى الأشعة المقطعية الجديد في مستشفى الصدر، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات أسيوط على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، وتحسين وتطوير المنظومة الطبية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتورة صفاء علي مدير مستشفى الصدر والدكتور علي الزقزقي نائب مدير مستشفى الصدر والدكتور أسامة حجازي مدير القومسيون الطبي والمهندس عصام القرن وكيل مديرية الإسكان.

جهاز الأشعة المقطعية الجديد

وتفقد محافظ أسيوط التجهيزات النهائية التي تجري بمبنى الأشعة المقطعية، كما تفقد جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي جرى تركيبه، وتزويد الوحدة الخاصة بكافة المستلزمات، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية عمل الجهاز الذي يعد الأول من نوعه بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تفقد غرفة التحكم وباقي أقسام المبنى من استراحات الأطباء وقاعة الاجتماعات والصيدليات وغيرها من الأقسام الأخرى، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لمعايير الجودة وطبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

وأكد «سعد» أن مبنى الأشعة المقطعية الجديد يعد صرحًا طبيًا وإضافة متميزة للمنظومة الصحية على أرض المحافظة لخدمة الأهالي، مؤكدًا حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية، حيث حظيت أسيوط بافتتاح عددا من المشروعات الكبرى في القطاع الطبي، فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة تصل إلى مليار و248 مليون جنيه.

مبنى الأشعة المقطعية الجديد

فيما أشارت الدكتور صفاء علي مدير المستشفى، إلى أن المبنى يتكون من أرضي و3 طوابق، يحتوي الطابق الأول على جهازي الأشعة المقطعية والأشعة العادية ومسجدًا، كما يحتوي الطابق الأول العلوي على 4 صيدليات وقاعة اجتماعات، والطابقين الثاني والثالث على استراحات أطباء الزمالة بعدد 26 سريرًا مجهزة بكافة مستلزمات الإعاشة، لافتة إلى أنه جرى تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيي الأشعة على استخدام الجهاز الجديد.