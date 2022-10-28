ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل مصوغات له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

ثروة بطريقة غير مشروعة

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن هذا الأمر مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت عمليات الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.