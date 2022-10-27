«الداخلية» تستجيب لمواطن فقد ساقه وتجدد بطاقته في المنزل

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. عقب رصد إلتماس أحد المواطنين مقيم بمحافظة الجيزة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به لإصابته ببتر بساقه اليمنى وعدم قدرته على الحركة.

قطاع الأحوال المدنية

على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطن المذكور، والإنتقال لمحل إقامته والإنتهاء من إجراءات تجديد بطاقته وتسليمها له فى ذات اليوم بالمجان ، وقد أبدى شكره وتقديره لسرعة تلبية وزارة الداخلية لإلتماسه.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية