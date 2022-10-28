عرض 37 قطعة أثرية في «الحلية الشريفة» بمتحف قصر محمد علي بالمنيل

نظّم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، معرضاً مؤقتا بعنوان «الحلية الشريفة للوصف الشريف في حضرة النور»، بالتعاون مع قطاع المشروعات، وذلك بقصر الأمير محمد علي بالمنيل.

37 قطعة أثرية

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم 37 قطعة أثرية، بعضها يتم عرضه لأول مرة، وتلقي الضوء على الخط العربي وأنواعه من خلال نسق كتابة الحلية الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 نوفمبر 2022.

صندوق الأنبياء ومجموعة من سجاجيد الصلاة.

وأوضحت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن من أبرز تلك القطع مجموعة من الحليات الشريفة توضح وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصندوق يحتوي على شعرة خاصه به، وصندوق الأنبياء، ومجموعة من سجاجيد الصلاة.