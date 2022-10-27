غرفة شركات السياحة تعلن خطة موسم العمرة.. 40 تأشيرة شهرية

أعلن أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، مشيرا إلى أن وزارة السياحة ستمنح 40 تأشيرة عمرة شهريا لكل شركة سياحة منظمة للبرامج قابلة للزيادة وفقًا لاحتياجات كل شركة وذلك حتى مطلع شهر رجب من العام الهجري الجاري.

آلية العمل خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان

وأضاف لـ «الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار ستحدد آلية عمل موسم العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية للطيران خلال تلك الأشهر، فضلا عن عدد من الاعتبارات الأخرى بينها الجانب الاقتصادي.

عدم زيادة أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة حتى بداية شهر رجب المقبل ستسهم بنسبة كبيرة في عدم زيادة أسعار برامج العمرة بصورة كبيرة بالرغم من ارتفاع أسعار الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، علاوة على ارتفاع أسعار صرف الريال السعودي مؤخرا.

ولفت إلى أن متوسط أسعار برامج العمرة بالنسبة للمستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها 15 يوما تتراوح حاليا ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ 4 نجوم ما بين 30 ألفا إلى 35 ألف جنيه، أما برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم فإنها تبدأ من 36 ألف جينه وحتى 40 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة سيتراجع بشدة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل على أن يعود للارتفاع التدريجي بداية من النصف الثاني من ذات الشهر، مرجعا السبب الرئيسي لتراجع سفر المواطنين للعمرة خلال الشهر المقبل إلى سفر أعداد كبيرة من المصريين للعمرة خلال شهر أكتوبر الجاري، فضلا عن أن شهر نوفمبر 2022 لا توجد به أية إجازات طويلة بسبب العام الدراسي.