وزراء السياحة والتخطيط والثقافة يشاركون في أمسية «أم كلثوم في أبو ظبي»

شارك مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الأمسية الفنية «أم كلثوم في أبو ظبي» التي أُقيمت في إطار فعاليات احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية «50 عاماً.. مصر والإمارات قلب واحد» التي تنظمها مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين الدولتين.

حضر الأمسية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والثقافة والإعلام والفنانين من الدولتين.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته وتقديره البالغ بالاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر الراسخة التي تربط بين دولتي مصر والإمارات قيادة وشعباً، وتُمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية والرؤى المشتركة التي تبرزها أوجه التعاون المختلفة والمتكاملة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما.

وأكد «عيسى» حرص مصر على تعزيز آفاق جديدة ورحبة وأطر للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك؛ فالإمارات شريك مهم لمصر ومن أبرز شركاء التنمية بها.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها مجال السياحة والآثار وخاصة في الاستثمار السياحي ودفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين.