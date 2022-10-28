«مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»: 90% نسبة الإشغال بالأقصر وأسوان في الموسم الشتوي

قال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، إنّ شركات السياحة تراهن على الأقصر وأسوان، خلال الموسم السياحي الشتوي، لافتا إلى أن غالبية الحجوزات خلال الشهرين المقبلين خاصة من الدول الأوربية تتجه نحو مدن الصعيد السياحية، موضحا أن الحجوزات الجديدة لشرم الشيخ والغردقة خلال شهر نوفمبر المقبل لازالت ضعيفة حتى الآن، مشيرا إلى أن نسب إشغال فنادق الغردقة خلال الشهر المقبل قد لا تتجاوز 50%.

نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان

وأضاف لـ «الوطن»، أن غالبية شركات السياحة بدول أوربا الغربية أعلنت عن تسيير رحلات خلال الموسم السياحي الشتوي إلى الأقصر وأسوان ما سيرفع نسب الإشغال إلى أكثر من 90% خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن هناك تراجع في الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية الشاطئية المصرية ولاسيما شرم الشيخ والغردقة خلال الموسم الشتوي وبالتحديد في الفترة من أكتوبر الجاري وحتى نهاية شهر أبريل 2023.

الكريسماس ورأس السنة

وأشار إلى أنه بالرغم من تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ والغردقة خلال فصل الشتاء الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019، إلا أن فنادق المدينتين ستشهدان زيادة في نسب الإشغال بداية من النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل وحتى نهاية النصف الأول من شهر يناير 2023، مرجعا ذلك لوجود حجوزات كبيرة من السياح الأجانب لقضاء اجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالمقصد السياحي المصري.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الدول الأوربية حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن أزمة عدم وجود شركات طيران كافية لنقل الراغبين في زيارة مصر من مختلف دول العالم يعتبر من أهم الأسباب لتراجع أعداد السياح الوافدين للغردقة وشرم الشيخ خلال الموسم السياحي الشتوي، موضحا أن حجوزات اللحظات الأخيرة للسياح قد ترفع من نسب إشغال فنادق المدينتين خلال الشتاء الحالي.