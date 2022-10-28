ضبط طالبين اعتديا على مدرس في بني سويف

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما جرى نشره على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً تعدي شخصين بسلاح أبيض على مدرس ببني سويف.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تحت عنوان (اعتداء على مُعلم بسلاح أبيض فـي بني سويف، وإلقاء قوات الأمن القبض على شخصين من بين 3 اعترضوا طريق مُعلم بمدينة الواسطى فـي بني سويف واعتدوا عليه بسلاح أبيض والنيابة العامة تقرر حبسهما وملاحقة المتهم الثالث).

إصابة معلم بكدمات على يد طالبين

وتبين أنه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الواسطى من مدرس بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف - مُصاب بكدمات وسحجات بالجسم، بقيام طالبين مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى، بالتقابل معه بالطريق العام وحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطالبان بالضرب على المجني عليه، لاعتقادهما بتسببه في رسوب طالبة شقيقة الأول و«خطيبة الثاني»، في امتحان شهري.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.