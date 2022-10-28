افتتاح 24 مسجدا في 9 محافظات اليوم.. بينها 19 إحلال وتجديد

افتتحت وزارة الأوقاف 24 مسجدا، اليوم الجمعة، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بينها 19 مسجد إحلال وتجديد و5 مساجد صيانة.

افتتاح مساجد في الجيزة وكفر الشيخ

في محافظة الجيزة، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد العتيق بقرية نجوع العرب بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد عبده العمدة بقرية شمس الدين بمركز سيدي سالم، ومسجد عزبة عزات الكبير بقرية القرضا بمركز كفر الشيخ، ومسجد سيدي سالم بقرية تيدا بمركز سيدي سالم، ومسجد مبروكة النمر بعزبة كساب بمركز سيدي سالم، وفي محافظة الغربية تم افتتاح مسجد الباقيات الصالحات الكبير سابقًا، بقرية شبرا قاص بمركز السنطة.

وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مساجد الرحمة بقرية بالونة بمركز إبشواي، ومسجد النور بقرية الحادقة بمركز الفيوم جنوب، ومسجد الرحمة بعزبة عبد الله عويس بمركز سنورس، ومسجد النور بعزبة المديرية بقرية الغرق بحري بمركز إطسا.

وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد ابن عنان بقرية العقدة بمركز منيا القمح، ومسجد الرحمن أحمد الغنام بقرية كفر العزازي بمركز أبو حماد، ومسجد العباسي بقرية الترعة الجديدة بمركز الإبراهيمية، ومسجد الشهداء بقرية الفدادنة بمركز فاقوس.

وفي محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد العامر بالحي الأول شرق النيل ببندر بني سويف، ومسجد المصطفى بقرية دلاص بمركز ناصر، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد فجر الإسلام بقرية جزيرة النواورة بمركز البداري، ومسجد البسايسة بقرية بني زيد بمركز الفتح، ومسجد الرحمن الرحيم بمدينة أسيوط الجديدة.

افتتاح مساجد في قنا وسوهاج

وفي محافظة قنا، تم افتتاح مسجد عبد الرحيم محمود بقرية الشقيفي بمركز أبو تشت، ومسجد النور بقرية نجع أبو سالم الهيشة بمركز نجع حمادي، ومسجد الهدى بقرية العمرة بمركز أبو تشت، ومسجد عطية حسين بقرية البراغيث بمركز أبو تشت، وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مسجد البوالغ بقرية كوم أشقاو بغرب طما.