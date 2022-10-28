مواعيد إجراء مقابلات لجنة اختيار القيادات الوسطى للمدارس «الرسمية لغات» بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مواعيد مقابلات لجنة اختيار القيادات الوسطى بالمديرية للمتقدمين لشغل أو تجديد وظائف «مدير» و«وكيل مدرسة» رسمي ولغات للعام 2022، وذلك بمقر القاعة الجديدة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات.

مواعيد المقابلات للمتقدمين لـ«التجديد»

وحددت المديرية غدا السبت 29 أكتوبر لوظيفة تجديد مدير ووكيل مدرسة رسمي لغات للمتقدمين من جميع الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، على أن تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا، بمقر القاعة الجديدة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة أسيوط.

مواعيد المقابلات للمتقدمين الجدد

كما حددت الاثنين 31 أكتوبر للمتقدمين الجدد لشغل وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمي لغات من جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا بمقر القاعة الجديدة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات الكائنة بجوار ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة أسيوط.