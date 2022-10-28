مأساة والدة ضحايا الغرق في سوهاج: فقدت 3 من أبنائها وترفض العودة للمنزل

لم تتخيل «عصمت» صاحبة الـ47 عامًا من قرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أن تعيش لحظات وفاة 3 من أبنائها وخطيب ابنتها في حادث غرق، بينما جرى إنقاذها بصعوبة لتعيش مأساة أخرى.

البداية عندما غرق الضحايا خلال غسل البطاطين في نهر النيل استعدادا لفصل الشتاء، وهي عادة أهالي قرية البلابيش ومركز دار السلام عامة بغسل المفروشات والأواني بنهر النيل، إلا أن المياه جرفت الأم والأبناء وخطيب ابنتها دفعة واحدة.

نجاة الأم ووفاة الأبناء

ولا تزال الأم «عصمت» على قيد الحياة حتى الآن، تظل تصرخ على الشاطئ تنادي على أبنائها وفقا لحديث محمد علاء، من أهل القرية لـ«الوطن»، قائلة: «طلعتوني ليه طلعوهم هما عايزة أولادي»، لتفترش عصمت شاطئ نهر النيل منذ أمس رافضة العودة لمنزلها أو تناول أى طعام.

انتشال جثامين 3 غرقى

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج حتى الآن جثمان الطفل إسلام 14 عاما، وشقيقته "آية" ذات الـ17عاما، وحمادة رفعت، خطيب شقيقتهم شيرين، ليظل جثمان "شيرين" حتى الآن بالمياه ومازالت الجهود متواصلة لاستخراجه.

ولا يزال والدهم «حمادة» بالمنزل لا يستطيع المشاركة بالبحث عن أبنائه، لمعاناته من مرض الصرع، إذ تصيبه نوبات، وينقسم أهل القرية ما بين البحث عن الغرقى وبين رعاية الأب ومحاولة مواساة الأم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بغرق 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال بمركز دار السلام أثناء غسل البطاطين.