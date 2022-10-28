«أسوشيتد برس»: التضخم مرتفع بشكل مؤلم في أمريكا والأسعار تتزايد

تحدثت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن ارتفاع جديد في أسعار السلع بالولايات المتحدة، ولفتت إلى أن مقياس التضخم الذي يراقب عن كثب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ظل مرتفعًا بشكل مؤلم الشهر الماضي، وهو أحدث مؤشر على أن أسعار معظم السلع والخدمات في الولايات المتحدة، لا تزال ترتفع بشكل مطرد.

وأظهر تقرير وزارة التجارة، اليوم، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6.2% في سبتمبر، مقارنة بـ 12 شهرًا قبل ذلك، وهو نفس المعدل السنوي كما في أغسطس. وهذه الزيادات تأتي في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار السلع في أمريكا

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية للسلع بنسبة 5.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وهذا أيضًا أسرع من الزيادة السنوية البالغة 4.9% في أغسطس، على الرغم من أنها أقل من أعلى مستوى في أربعة عقود عند 5.4% جرى الوصول إليه في فبراير.

أظهر التقرير أن المستهلكين أنفقوا مزيدا الشهر الماضي، حتى بعد التكيف مع التضخم، وهو مؤشر على استعداد الأمريكيين لمواصلة الإنفاق في مواجهة ارتفاع الأسعار. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% من أغسطس إلى سبتمبر، أو 0.3% بعد احتساب ارتفاع الأسعار.

ارتفاع الأسعار تزامنا مع انتخابات الكونجرس

وتأتي الأرقام الأخيرة في الوقت الذي بدأ فيه الأمريكيون التصويت في انتخابات التجديد النصفي التي تكون فيها سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس على المحك، وقد وصل التضخم إلى رأس مخاوف الناخبين.

وألقى الجمهوريون باللوم على الرئيس جو بايدن، والديمقراطيين في الكونجرس، بسبب الأسعار المرتفعة التي عصفت بالعائلات في جميع أنحاء البلاد، خلال الفترة الأخيرة.