بايدن يتعهد بالسيطرة على التضخم المتصاعد في أمريكا.. ويحذر «الصين»

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالسيطرة على التضخم المتصاعد في بلاده، كما حذر رئيس «البيت الأبيض»، «بكين» من الضرر الذي قد يلحق بـ«الاستثمار» إذا انتهكت الصين، العقوبات ضد «موسكو».

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسيطرة على التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال بايدن، إنه حذر الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، من الضرر الذي قد يلحق بـ«مناخ الاستثمار» إذا انتهكت «بكين» العقوبات المفروضة ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، أنه وجه التحذير خلال مكالمة هاتفية تمت بعد لقاء أجراه الرئيس الصيني، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير الماضي.

بايدن: لا توجد مؤشرات إلى أن «بكين» دعمت الحرب

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه أبلغ الرئيس الصيني، أن انتهاك العقوبات سيكون خطأ فادحا، وأشار بايدن، إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن السلطات الصينية، دعمت الحرب بشكل نشط من خلال مبيعات أسلحة.

ورفض بايدن، فكرة أن تحالف «بكين موسكو» يعني أن «واشنطن» تخوض نوعا جديدا من الحرب الباردة.

عربيا، قال رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي»، عبد الرحمن الحميدي، إن اقتصاديات الدول العربية قد تشهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي، بنسبة 5.4% في العام الجاري 2022، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

توقعات بنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 5.4%

وأوضح الحميدي، خلال اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس محافظي «البنوك المركزية» و«مؤسسات النقد العربية» في مدينة «جدة» السعودية، أن من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول العربية نموًا نسبيًا قدره 5.4% مقابل معدل 3.5% المسجل في 2021.

وأرجع رئيس مجلس إدارة الصندوي، الارتفاع المتوقع إلى التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، وتبنى حكومات الدول العربية حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.

وفي لبنان، أبدى وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، رغبته في دخول شركات بلاده مجال الزراعة بمحافظة «النجف» العراقية.

وقال مكتب «محافظ النجف» ماجد الوائلي، في بيان، إن الأخير استقبل في مكتبه مساء أمس الأحد وزير الزراعة اللبناني، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بين الجانبين، بحث التعاون المشترك.

الوائلي: محافظة «النجف» العراقية تشهد قفزة كبيرة في المشاريع

وأشار مكتب الوائلي، إلى أن الوزير اللبناني، أبدى إعجابه بالتطور الكبير في «النجف» و«كربلاء» خاصة في القطاع الزراعي، كما أبدى حسن إمكانية دخول شركات بلاده في القطاع الزراعي في المحافظة العراقية،

من جانبه، أكد الوائلي، أن «محافظة النجف»، تشهد قفزة كبيرة في المشاريع من خلال التخصيصات الجيدة التي حصلت عليها من قانون الدعم الطارئ هذا العام، كاشفا أن إدارة المحافظة العراقية، تتجه نحو استثمار المناطق الصحراوية وزراعة القمح فيها باستخدام التقنيات الحديثة بالزراعة.

وأشار محافظ «النجف»، إلى أزمة مياه يعاني منها البلد، والتي سببت خسائر كبيرة في زراعة المحاصيل الأساسية.