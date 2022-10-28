أخبار روسيا وأوكرانيا.. أمريكا ترد على اتهامات تطوير «القنبلة القذرة»

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهامات روسيا بأن وزارة دفاعها تساعد أوكرانيا في التعامل مع أسلحة بيولوجية محظورة، ووصفت تلك المزاعم بأنها «محض افتراءات تم تقديمها دون دليل»، كما زعمت «واشنطن» أن «موسكو» تحاول «صرف الانتباه عن الفظائع» التي تُرتكب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي ينفيه الجانب الروسي في المقابل، وذلك ضمن آخر أخبار أزمة روسيا وأوكرانيا.

وخلال الأيام الماضية اتهمت روسيا، أوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنبلة بيولوجية أو القنبلة القذرة، بهدف استفزاز موسكو، إلا أن الطرف الآخر للأزمة ينفي هذا الأمر، كما أن هذه الاتهامات تكررت كثيرا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

أخبار أزمة روسيا وأوكرانيا.. توضيح من السفيرة الأمريكية

وأكدت السفيرة الأمريكية «ليندا توماس جرينفيلد»، في كييف أن أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، وأضافت أن الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، كما لا توجد معامل أسلحة بيولوجية أوكرانية تدعمها واشنطن، وذلك في إطار أخبار أزمة روسيا وأوكرانيا.

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قال إن بلاده ستواصل التحقيق في أن كلاً من الولايات المتحدة وأوكرانيا انتهكتا الاتفاقية التي تحظر استخدام الأسلحة البيولوجية، وهي ذاتها الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع الروسية لأوكرانيا وأمريكا منذ بداية العملية العسكرية.

بريطانيا: روسيا تبدأ استخدام جنود الاحتياط

في سياق متصل، قالت زارة الدفاع البريطانية إنّ روسيا ربما تستخدم جنود الاحتياط الذين تم تعبئتهم مؤخرا بالقرب من نهر دنيبر، وفق ما نقلته صحيفة جارديان، إذ كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مؤخرا حالة التعبئة الجزئية.

وتضم المنطقة معظم مدينة خيرسون، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تسيطر عليها روسيا، وسط حديث عن استعدادات لهجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على هذه المدينة.

وزار النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة خيرسون وتوقف عند ميناء العبارات حيث تم إجلاء مئات الأشخاص، في إطار ما تقول موسكو إنه نقل لأماكن أكثر أمنًا.

وتقول صحيفة «جارديان» إن روسيا مستعدة لهجوم أوكراني في خيرسون، وحثت السكان على الإخلاء، حيث تمت دعوة الرجال الذين بقوا في المدينة للانضمام للقتال.