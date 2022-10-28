هل يصبح الميتافيرس بديلا لـ«فيسبوك» في المستقبل؟.. خبير تكنولوجي يجيب

انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح الميتافيرس والذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسس «فيسبوك» والتي تعني باللغة العربية «ماوراء الكون»، إذ تسمح بتواصل البشر والالتقاء في عالم آخر افتراضي من خلال الاتصال الإلكتروني، بهدف توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية للإنسان.

وتتيح تطبيقات الميتافيرس للفرد الالتقاء بأشخاص آخرين، من بلاد أخرى وثقافات مختلفة، وممارسة حياتهم في هذا العالم الافتراضي فيشعروا وكأنهم ليس مجرد «أفاتار» بل هم أشخاص حقيقيين ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

«في القريب العاجل سوف يكون تطبيق الميتافيرس بديلة للتطبيقات الإلكترونية المستخدمة حاليا» بهذه الكلمات كشف المهندس أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا ومعلومات حديثه لـ«الوطن» تأثير ظهور تطبيق «الميتافيرس»، والذي يسمح للأفراد بالالتقاء من خلال نظارات الواقع الافتراضي مثل Oculus VR ، أو الموبايل، أو اللابتوب.

وأضاف أن «فيسبوك وواتساب» ستتراجع أهميتهما تدريجيا بعد أن ينتشر تطبيق الميتافيرس بشكل موسع، وتنتهي التجارب الأولية التي تجرى من حيث توفير عنصر الأمان والسلامة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المميزات التي ستقدمها تطبيقات الميتافيرس، وسيكون لها أثرها الإيجابي على المستخدمين، إذ يستطيع المستخدمين التعلم والتدريب على أي مجال.

وتابع: «لن تكون أهمية الميتافيرس مقتصرة على تسهيل عمليات التعليم والعلاج، بل أيضا هناك أمور لا يتخيلها العقل سوف تحدث مثل التحدث مع الأموات وهو ما تمت تجربته مؤخرا عن طريق وضع صورة للشخص المتوفى على الأفاتار، ثم يجرى محاكاة الواقع فى الحقيقة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الإنجاب بإمكانهم إيجاد طفل لهم في عالم الميتافيرس وتربيته حتى يكبر وكله باستخدام الذكاء الاصطناعي».

ولا تقتصر أهمية تطبيق «الميتافيرس» على التعليم والصحة بحسب «طارق» بل سيساهم في تطوير ممارسة الألعاب الإلكترونية، حضور المناسبات والحفلات والسينما، أو السفر إلى بلاد كثيرة توفيرا للوقت.

إيجابيات عالم الميتافيرس

وكما توجد إيجابيات لعالم الميتافيرس فهناك سلبيات بحسب المهندس «طارق» مثل انفصام العلاقات الاجتماعية بشكل قوي عن الموجود حاليا، لها تأثير سلبي على شكل تربية الأبناء: «قضاء عدد ساعات كثيرة في عالم الميتافيرس قد يدمر العلاقات الاجتماعية تماما، ويعزز الشعور بالوحدة عند الإنسان، ويمكن استخدامه في أعمال غير أخلاقية، أو التعرض لبعض الأعمال الإباحية أو الجنسية التي تدمر المبادئ وثقافة الأمة والوطن».