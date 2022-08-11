تطبيقات «الميتافيرس» في ملتقى تدريب المنسقين الإعلاميين ببورسعيد

استكملت وزارة الشباب والرياضة محاضرات الملتقى الدوري الثالث لتدريبات ورفع كفاءة المنسقين الإعلاميين، ومسئولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة 100 متدرب من جميع محافظات الجمهورية.

وخلال فعاليات اليوم الخامس لملتقى المنسقين الإعلاميين في بورسعيد، ناقش الدكتور عطا حسن، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالجامعة القاسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومعرفة الأخبار الزائفة والتحقق منها، ووسائل التزييف العميق، التي يتم استخدامها لتمرير أخبار وموضوعات بعينها، داعيًا إلى ضرورة التحقق من الأخبار، من خلال استخدام العديد من الآليات الفنية، التي يمكن الرجوع إليها.

صناعة نموذج إعلامي محترم

في سياق متصل، تضمن برنامج الملتقى العديد من ورش العمل التفاعلية في أساليب الكتابة الصحفية، واستخدام الفنون الإعلامية المتنوعة في المحتوى الرياضي، وكيفية صناعة نموذج إعلامي محترف، يمكن توظيفه في خدمة قضايا الشباب والرياضة، وما يتصل بها من موضوعات عديدة.

وتضمنت ورش العمل مهارات الكتابة الصحفية في القوالب المختلفة، مثل الأخبار والتحقيقات، والتغطيات الميدانية المعمقة، وأساليب ووسائل جمع المعلومات، والتخطيط الملائم للقضايا والأفكار، التي تخدم منظومة الإعلام الرياضي، وتبرز مجهودات وزارة الشباب والرياضة، والمشروعات القومية الكبرى التي تتم على أرض مصر، وحققت طفرة غير مسبوقة، في القطاعات المتعلقة ببناء الإنسان وصقل القدرات الثقافية والفكرية للنشء والشباب.

تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

من جانبها تحدثت دكتورة لامان محمد، مدير قطاع التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في مجلة «اجيبشيان جيوجرافيك»، حول تطبيقات الميتافيرس في مجال الإعلام الرياضي، وكيفية استخدامها في تنظيم الجلسات وعقد الاجتماعات، وفتح قنوات اتصال متنوعة، يمكن من خلالها تجاوز حاجز المكان، والتلاقي الافتراضي المنظم، الذي يضمن التفاعل بكفاءة أكبر، وتقنيات عالية الجودة.

وخلال اللقاء مع المنسقين الإعلاميين ومسئولي الربط الإلكتروني في وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، شاركت لامان محمد، تجربة عملية لاستخدام تقنيات الميتافيرس في الإعلام الرياضي، والعديد من المشاهد التي يمكن من خلالها التعرف على هذه التطبيقات الحديثة، بصورة أثارت إعجاب كل المشاركين.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين على مستوى الجمهورية، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يقدم الدعم الكامل للمشروع، ويمحنه أولوية خاصة، ضمن سياسات وبرامج الوزارة التي تستهدف محاربة الشائعات بالحقائق، وإبراز الجهود التي تبدلها الوزارة في المشروعات القومية المتعددة، التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن، لافتا أن الوزارة تحرص على الاستثمار في مواردها البشرية، وتقديم كل ما تحتاج إليه من خبرات وبرامج تدريبية شاملة.

تطبيق سياسات التعليم المستمر والبرامج التدريبية المتطورة

وأوضح «فوزي»، أن وزير الشباب والرياضة يسعى خلال الفترة المقبلة الي إحداث تطوير كبير في مشروع المنسقين الإعلاميين، من خلال توفير الدعم اللازم له، والاحتياجات الأساسية التي تساهم في رفع كفاءة العاملين فيه، بما يكفل تطوير مهاراتهم بصورة احترافية، في ضوء تطبيق سياسات التعليم المستمر، والبرامج التدريبية المتطورة، التي من شأنها رفع قدرات المنسقين الإعلاميين على مستوى مختلف المحافظات، وفق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشباب، داعياً كل المشاركين في المشروع إلى بذل أقصى جهد ممكن للوصول إلى أفضل النتائج.

جدير بالذكر أن الملتقى الثالث للمنسقين الإعلاميين سيعلن غدا الفائزين بمسابقة المنسقين الإعلاميين، التي تقام تحت عنوان «الإبداع والابتكار الإعلامي»، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في إطار تحفيز المنسقين الإعلاميين وطرح أفكار جذابة تخدم المشروعات التنموية العملاقة التي تتم على أرض مصر في الوقت الراهن، وتساهم وزارة الشباب فيها بصورة فاعلة، تخدم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.