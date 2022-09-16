سعد لمجرد يحيي أول حفل غنائي في «الميتافيرس»: الحلم أصبح حقيقة

في خطوة هى الأولى من نوعها يستعد عدد من نجوم الفن لخوض تجربة إقامة حفل غنائي في الواقع الافتراضي «الميتافيرس» والتي تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها.

حيث أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيكون هو نجم حفل «الميتافيرس» بجانب السوبر ستار راغب علامة ومعه الموسيقار ميشال فاضل وسيتم إحياء الحفل يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

سعد لمجرد في حفل افتراضي

وأعلن الفنان سعد لمجرد عن تفاصيل الحفل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» حيث نشر البوستر الرسمي له قائلا: «يسعدني أن أشارككم اليوم مشروعًا كنت أعمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، أنتم جميعا عزيزون علي، حبكم ودعمكم هو ما يجعل كل العمل الشاق يستحق كل هذا العناء، لطالما حلمت بأن أكون قادرًا على الأداء الحي مع كل واحد منكم لنصل إليكم جميعًا على مستوى العالم معًا الآن MetaBoundless تجعل هذا الحلم أصبح حقيقة».

وتابع لمجرد قائلا: «في 20 أكتوبر الساعة 11 مساءً بتوقيت الخليج القياسي لأول مرة، سنؤدي حفلات المستقبل كأفاتار، معا هناخد خطوة نحو الميتا فيرس».