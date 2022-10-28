أمين «البحوث الإسلامية»: ملتقى البحرين للحوار خطوة على طريق تقارب الشعوب

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ العالم يترقب انطلاق أعمال ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» والمقرر عقده بداية الشهر المقبل، بالعاصمة البحرينية، المنامة، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وبمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة ومجموعة من الرموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم.

يأتي الملتقى في توقيت عصيب يحتاج الجميع فيه إلى أن يُعلي صوت الحوار فوق كل شيء فما نعانيه في عالمنا المعاصر من صراعات جاءت نتيجة الأنانية وحب الذات وعدم الإحساس بالمسئولية وزيادة الفجوة بين أصحاب الثقافات المختلفة.

ملتقى البحرين للحوار

وأضاف عيّاد أن «ملتقى البحرين للحوار»، يمثل نقطة قوية في مسيرة التقارب بين الشعوب ودعم أواصر الأخوة الإنسانية، في وقت نفتقد فيه إلى مثل هذه القيم العليا التي من شأنها أن تذيب جليد العنصرية التي أرهقت المجتمعات وتسببت في زيادة الفوارق بين الشعوب واللجوء إلى حلول سلبية نتاجها خسائر للجميع.

الجهود التي حققها مجلس حكماء المسلمين

كما ثمّن الأمين العام دور مجلس حكماء المسلمين بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ودوره المعهود في تحقيق التقارب بين الشعوب وزيادة أواصر المحبة ومواجهة كل فكر عنصري منحرف من شأنه أن يشعل الفتنة بين أتباع الديانات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهود التي حققها مجلس حكماء المسلمين خلال السنوات الماضية واضحة وضوح الشمس في بناء جسور التواصل والتعايش بين المسلمين وغيرهم.

إعادة العلاقات بين الأزهر والفاتيكان

وأوضح عيّاد أن ما شهده العالم أيضًا خلال الفترة الماضية من تقارب واضح وإعادة للعلاقات بين الأزهر والفاتيكان وعلاقات الود والمحبة بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان أسهم في إضاعة الكثير من الفرص على دعاة الفتنة وفتح الباب لكل حوار نافع من شأنه أن يعود على المجتمع بالخير والسلام، حتى يتجاوز العالم تلك الأزمات الطاحنة والمتلاحقة والتي تحتاج إلى أن يعلي الجميع صالح الشعوب وتتوقف الحروب التي أنتجت أزمات أرهقت الأجيال الحالية وستطال الأجيال القادمة إذا لم يتم السيطرة عليها.

ازمات المناخ والغذاء والمياه

وأوضح أمين البحوث الإسلامية، أن كل ما يعانيه العالم من أزمات حالية سواء كانت تتعلق بالمناخ أو الغذاء أو المياه مرده إلى الوعي العام وإلى أن يكون للجميع دوره وخاصة زعماء وقادة الأديان والمثقفين والمؤثرين جماهيريًا إلى غير ذلك من ضروريات لابد وأن يسهم فيها الجميع.

وتستعد مملكة البحرين لإقامة ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وبمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.