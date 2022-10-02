علي جمعة عن أخلاق الرسول: كان يساعد زوجاته في أعمال المنزل

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنصف أمهات المؤمنين عليهن السلام، وكنّ جميعا منبهرين به وبهذه الشخصية الربانية، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها، يقول لها رسول الله: «إني لأعلم غضبك من رضاك»، فقالت: «وكيف هذا يارسول الله؟»، فقال: «إذا غضبتي علي قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت عني قلت ورب محمد».

السيدة عائشة كانت تحب الرسول حبا لا يتزعزع

وأضاف علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن السيدة عائشة كانت تحب الرسول حبا لا يتزعزع ومستقرا وشاملا، فهي التي تقول: «كان في مَهنة أهله»، لافتا أن كلمة «مَهنة» جامعة وتنقل صورة الحياة اليومية للرسول في بيته.

وتابع: «أن كلمة مَهنة تعني خدمة أهله أي أنه كان يساعد زوجته في مهام المنزل، فإذا وجدها تنظف المنزل ينظف معها، وإذا وجدها تخيط الملابس يساعدها في ذلك على سبيل المثال، وهذا ما فعله الرسول، رغم أنه مفروض عليه قيام الليل، والجسد الذي يتحمل هذا هو جسد به همة عالية وأهمية في أن يكون في مَهنة أهله».

الرسول دعا لخادمه بطول العمر والبركة والعلم

وكشف الدكتور علي جمعة معاملة رسول الله لخادمه أنس بن مالك، قائلا إن «أنس» جلس مع الرسول 10 سنوات حتى أصبح عمره 21 عاما، فدعا له رسول الله بطول العمر فمات وهو عمره أكثر من 100 سنة، كما دعا له بالبركة فرأى أحفاد أحفاده، كما دعا له بالعلم فكان أنس أحد أركان العلم ونقل السُنة الشريفة.

وتابع: «يقول أنس بأنه عاش مع رسول الله 10 سنوات ما ضربه قط، وكان مرة أثقل عليه فذهب ووجد صبيانا يلعبون فلعب معهم، وتأخر في العودة، فلما جاء قال الرسول له: يا غلام أرهقتني والله، ولولا خوفي من الله لأوجعتك بهذا السواك».