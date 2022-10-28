غدا.. السيسي يحضر إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر صباح يوم غد السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعايته عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.