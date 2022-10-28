الرئيس السيسي يتفقد مدينة السيارات المتكاملة بالقاهرة الجديدة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام صباح اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة بالقاهرة الجديدة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، التي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكل أنواعها، لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.