تفاصيل تفقد السيسي مدينة السيارات المتكاملة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، مدينة السيارات المتكاملة.

تفاصيل المدينة

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4 آلاف سيارة، كما أنها مزوَّدة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

وقال بسام راضي إن الرئيس وجَّه بالاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكل أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

وفي سياق متصل، قال راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر صباح يوم غد السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعايته عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.