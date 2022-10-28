«سي إن إن»: هجوم على منزل رئيسة «النواب الأمريكي» ونقل زوجها إلى المستشفى

أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في بيان اليوم، أنّ زوجها بول بيلوسي تعرض إلى هجوم بمنزلهما في سان فرانسيسكو، ونقل إلى المستشفى، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

«هاميل»: الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق

وقال درو هاميل، المتحدث باسم نانسي بيلوسي، إنّه في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو، واعتدى بعنف على السيد بيلوسي، مضيفا: «الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق».

وتابع المتحدث باسم نانسي بيلوسي بالقول إنه «تم نقل السيد بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تماما».

وأشار هاميل إلى أنّ نانسي بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت، مضيفا أنّ نانسي بيلوسي وأسرتها ممتنون للمستجيبين الأوائل والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت.

وذكرت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية، أنّ زوج نانسي بيلوسي تعرض لاعتداء بمطرقة.