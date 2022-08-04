الخارجية الصينية: «ناناسي بيلوسي منافقة.. وتايوان جزء من أراضينا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «هوا تشونينغ»، إنّ الولايات المتحدة تصدر عنها بعض الاستفزازات الخبيثة، وهناك أدلة على ذلك لدى الصين، لافتة إلى أن كل التدابير التي ستتخذها الحكومة الصينية ستكون مترتبة على ذلك.

مبدأ الصين الموحدة مهم جدا

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، بثته «سكاي نيوز عربية»: «مبدأ الصين الموحدة مهم جدا ويشير إلى أهمية العلاقات بين مجموعة السبع والصين، ونعارض تماما أي نوع من التبادلات الرسمية للدول التي تملك علاقات دبلوماسية مع تايوان».

وتابعت: «مجموعة السبع يجب أن تحترم السياسات الخارجية المعترف بها، وإذا كانت الحكومات المعنية غير قادرة على اتخاذ قرارات على خرق تشريعاتها فذلك يظهر عدم فاعلية حوكمة البلاد».

نانسي بيلوسي توجه الاتهامات للصين

وفيما يخص قضية تايوان، أكدت أنه يجب ألا يتم تبادل الكلمات دون ترجمة بعض الأقوال، لأن عدم فعل ذلك لن يؤدي إلى أي شيء، مشددة على ضرورة احترام السيادة الصينية وعدم التدخل في شئونها: «قبل زيارة تايوان، كانت نانسي بيلوسي توجه الاتهامات للصين، وذلك يشير إلى كم هي منافقة، ولكن تايوان جزء من الصين».