نانسي بيلوسي: سنركز مع تايوان على أمننا المشترك في المنطقة والعالم

أعربت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن سعادتها لتلقي وشاح تكريم من تايوان، معتبرة أنه شرف كبير لها، مؤكدة أنها فخورة بريادة رئيسة تايوان كامرأة تقوم بكل هذه الجهود القيادية وأنها تضرب مثلًا للقيادة العالمية، مشيرة إلى أنها تقبل الوشاح ليس من أجلها فقط، ولكن لكل أعضاء الكونجرس الذين كان لهم دور جوهري في الإنجازات التي حققوها سويًا سواء من النواب الديموقراطيين أو الجمهوريين.

وأوضحت بيلوسي في كلمتها على هامش لقائها برئيسة تايوان تساي انج ون أن نواب الكونجرس سواء ديموقراطيين أو جمهوريين اتحدوا في دعم تايوان لمواجهة الصين مشيرة أنها تشعر هذه المرة أنها تتلقى هذا التكريم أن نيابة عن الكونجرس الأمريكي وخاصة انني كنت قد تلقيت أصداء ايجابية من زملائي اذاء هذه الزيارة.

بيلوسي تكشف عن سبب زيارتها تايوان

وأشارت إلى أن هذا قد يكون رمزا لطبيعة صداقتهم وعلاقتهم الوثيقة، مشددة على ضرورة إبلاغ الآخرين عن سبب وجودها في تايوان مؤكدة أن العلاقات بين البلدين بدات منذ أكثر من 30 سنة وأنهم عبروا عن رغبتهم في الوقوف بجوار تايوان من خلال هذه اللبنة الأساسية والتي تم تشكيلها وتعبيرها عن طبيعة العلاقات الوطيدة بين البلدين وعزيمتهم المؤكدة التي تركز على امنهم المشترك في المقام الاول سواء في المنطقة أو العالم معربين عن التزامهم بهذه العلاقات الاقتصادية.