خريطة أماكن قطع المياه غدا في 3 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن أماكن قطع المياه غدا داخل 3 محافظات للصيانة الدورية أو لاعتراض تصليحات خط سير خطوط المياه، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والأماكن الخدمية بتوفير بديل خلال فترة فصل المياه.

وأوضحت الشركة مواقيت انقطاع المياه غدا، خلال الفترة الصباحية.

أماكن قطع المياه غدا بالمنوفية

وكشفت محافظة المنوفية عن أماكن قطع المياه غدا داخل مركز السادات من أجل الصيانة الدورية بداية من 9 صباحا حتى 3 عصرا داخل مدينة السادات والقرى التابعة لها، ومنها «قرية أبونشابة وقرية الياقطة وقرية جاكريس وعزبة منشأة النور وعزبة جاكريس».

مواعيد قطع المياه غدا بالجيزة

بينما كشفت مياه الشرب في الجيزة، خلال بيان لها عن أماكن قطع المياه غدا نظرا لاستمرار أعمال مشروع المونوريل المتعارض مع خط المياه المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، ليتم قطع المياه عن «مشروعات نيو جيزة، وماونتن فيو، وويست هيلز، وجوزيف المستقبل» بداية من 6 مساء الجمعة، حتى 6 صباح غد السبت، أو لحين انتهاء أعمال التوصيل.

مناطق قطع المياه بسوهاج

بينما أوضح بيان لمركز طهطا بسوهاج أماكن قطع المياه غدا بمركز طهطا للصيانة الدورية بقرى بنجا وشطورة والشيخ زين الدين بداية من 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.