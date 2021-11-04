أماكن ومواعيد قطع المياه لمدة 6 ساعات في الجيزة غدا

نوهت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه بمحافظة الجيزة غداً بعدة مناطق، وفقا لما جاء ببيان الشركة، وتصل مدة القطع لـ6 ساعات، نظرا لأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي، مما يستلزم قطع المياه خلال تلك الفترة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد وسبب قطع المياه، والمناطق المتأثرة، وكذلك موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع الخدمي على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بالجيزة غدا

أوضحت الشركة قطع المياه غدا الساعة 12 ليلا ببعض المناطق بالجيزة، لمدة 6 ساعات، وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

ـ العمرانية الغربية.

ـ العمرانية الشرقية.

ـ ميدان الجيزة.

ـ جسر الكنيسة.

ـ المنيب.

ـ القصبجى.

ـ الكنيسة.

ـ أول فيصل.

ـ الطالبية.

مواعيد قطع المياه بالجيزة غدا

وذكرت الشركة، أن عملية قطع المياه ستكون اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء غدا الجمعة، الموافق 5 نوفمبر، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 6 نوفمبر.

سبب قطع المياه

وأكدت الشركة أن انقطاع المياه يأتي نتيجة للقيام بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، عن 9 مناطق.

وأهابت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

طرق تقديم شكاوى المياه

يمكن التقدم بـ شكاوى المياه من خلال عدة طرق، وهي:

- من خلال الخط الساخن «125» لمياه الشرب، و«175» للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم «15100».

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـ«IOS»، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.