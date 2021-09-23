بالأسماء.. أماكن ومواعيد قطع المياه لمدة 6 ساعات في القاهرة غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قطع المياه بمحافظة القاهرة غداً بعدة مناطق، وفقا لما جاء ببيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، وتصل مدة القطع لـ6 ساعات، نظراً لأعمال المشروع القومي «المونوريل».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد وسبب قطع المياه، والمناطق المتأثرة، وكذلك موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع الخدمي على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بالقاهرة الكبرى غداً

أوضحت الشركة قطع المياه غدا الساعة 10 مساء ببعض المناطق بالقاهرة، لمدة 6 ساعات، وذلك في:

ـ الحى السابع بالكامل، بمدينة نصر.

ـ المنطقة الثامنة، بمدينة نصر.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة الكبرى غداً

وذكرت الشركة، أن عملية قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، الموافق 24 سبتمبر، حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي السبت الموافق 25 سبتمبر.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة أن انقطاع المياه يأتي نتيجة للقيام بأعمال المشروع القومي المونوريل، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقاطع شارع أبوالعتاهية بميدان «إنبي»، والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وأهابت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

طرق تقديم شكاوى المياه

يمكن التقدم بشكاوى المياه من خلال عدة طرق، وهي:

- من خلال الخط الساخن «125» لمياه الشرب، و«175» للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم «15100».

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـ«IOS»، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.