أماكن قطع المياه غدا بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. لتحويل خط طرد محطة المقطم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن أماكن قطع المياه غدا الأحد، بالقاهرة، وذلك نظرًا لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسي قطر 900 مم، المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبري إعمار مع محور الشهيد.

أماكن قطع المياه غدا بالقاهرة

وأشارت شركة مياه الشرب، إلى قطع المياه غدا، بالقاهرة، عن بعض المناطق، وهي: «الهضبة العليا - مساكن الزلزال - أب تاون كايرو - الأسمرات».

على أن يبدأ موعد انقطاع المياه من الساعة الثامنة مساء يوم غدِ الأحد الموافق 9 يناير 2022، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 10 من الشهر ذاته.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه، حتى عودة ضح المياه مرة أخرى، حفاظًا على صالح المواطنين.

كما أعلنت الشركة، توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، وحال طلبها عليك الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

أرقام طلب سيارات مياه الشرب

جدير بالذكر أنّ شركات الشرب في أثناء حالات قطع المياه، توفر عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية هذه المناطق المتأثرة بالانقطاع، وخصصت بعض الأرقام لطلب سيارات مياه صالحة للشرب، وهي:

- يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية.

- خصص جهاز مياه شرب القاهرة الرقم «15100» لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بمياه الشرب.

- يمكن طلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة من خلال الاتصال على الأرقام: 01221787999 – 01110064750.