«الأسعار والتضخم».. يحددان مصير انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي

أصبح التضخم وغلاء الأسعار القضية الرئيسية لدى المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي ملفات كان يعتبرها الأمريكيون هي الأولوية بالنسبة لهم في الانتخابات أو حتى الاهتمامات اليومية، متقدمة على الإجهاض والسلاح وتغير المناخ.

وتزايد القلق لدى المواطن الأمريكي بالتزامن مع الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى 802 % في سبتمبر الماضي على المستوى السنوي، فقبل 10 أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وحظي الأمر بالأولوية لدى نسبة 46 % مقابل 37 % قبل شهر واحد فقط، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

من جهته، يقول باتريك موراي، مدير معهد الاستطلاع في جامعة مونماوث: «قد يُترجم ذلك الأمر بحماسة أكبر لدى الجمهوريين وبحماسة أقل لدى الديمقراطيين».

أسعار الغذاء

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمأكولات في المطاعم والمتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.2 % منذ شهر سبتمبر من العام 2021، ووصل الأمر إلى أن خبز الكيك بات أغلى بكثير مما كان عليه قبل عام، إذ زاد سعر البيض «30.5 %»، وأيضا الزبدة «44%» وكذلك سعر الدقيق «24.2 %».

وقال ديفيد أورتيجا، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيجن الأمريكية، إن الديك الرومي الشهير في عيد الشكر، سيكون أكثر كلفة هذا العام وتحديدا في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه في المتوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، يُنفق المستهلكون ما يقرب من 10 % من دخلهم على الغذاء، كما تنفق 20 % من الأسر الأمريكية الأكثر فقرا ربع أو حتى أكثر من 25% من دخلها على الغذاء.

وأضاف أورتيجا: «هذه زيادات يشعر بها المواطن الأمريكي كل يوم، ما يضع قضية الغلاء في مقدّمة أولويات المستهلكين عشية انتخابات التجديد النصفي».

وسائل النقل

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37.3 % في العام 2021، كما تُواصل الارتفاع «+7.2 % بين شهري سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022»، أما أسعار الوقود في البلاد، فقد ارتفعت بنسبة 18.8 % عما كانت عليه قبل عام من الآن، حيث يشير المحلل فارو لانجدانا، أستاذ المال والاقتصاد في كلية روتجرز للأعمال، إلى أنه يمكن للتضخم أن يلعب دورا رئيسيا في الانتخابات.