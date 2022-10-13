الولايات المتحدة تجدد التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو

جدّدت الولايات المتحدة، التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، قبل المحادثات المرتقبة بين وزراء دفاع الحلف والتي ستشمل مناقشات مغلقة من قبل مجموعة التخطيط النووي، وفقا لما ذكرته شبكة «ذا جلوبال أند إيميل».

وأدلى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بهذه التصريحات مؤكدا التزام أمريكا بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي بعد التهديدات النووية المتكررة، من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسط انتكاسة في ساحة المعركة بأوكرانيا على مدار 8 أشهر.

أوستن: ملتزمون بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو

وقال «أوستن» نحن ملتزمون بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، وتحدث أوستن قبل وقت قصير من حضور اجتماع الهيئة العليا لحلف الناتو بشأن المسائل النووية، لافتا إلى أن سياسته النووية تخضع لمراجعة مستمرة، ويتم تعديلها وتكييفها في ضوء التطورات الجديدة، وهدد بوتين باستخدام الأسلحة النووية منذ هزيمة جيشه على عدة جبهات في أوكرانيا خلال الشهر الماضي، وأعلنت موسكو ضم الأراضي الأوكرانية.

تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية تخويف الغرب لتقليص دعم كييف

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة أوضحت لموسكو العواقب الوخيمة التي ستواجهها إذا استخدمت سلاحًا نوويًا في أوكرانيا.

ومع ذلك، لم يصف سوليفان طبيعة الرد الأمريكي المخطط له، وفي السياق ذاته، قال دبلوماسيون إن تلميحات موسكو بشأن الاستخدام المحتمل لسلاح نووي تكتيكي للدفاع عن الأراضي التي ضمتها تهدف إلى تخويف الغرب لتقليص دعم كييف.