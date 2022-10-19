الولايات المتحدة تعلن تقديم منحتين للعراق بقيمة 10 ملايين دولار

كشفت سفيرة الولايات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، إلينا رومانوسكي، عن تقديم بلادها منحتين للعراق؛ الأولى بمليوني دولار والثانية بقيمة 8 ملايين دولار؛ ليصل الإجمالي إلى 10 ملايين دولار، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من تولي الرئيس العراقي الجديد لطيف رشيد مقاليد الحكم.

أوجه صرف المنحتين

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق خلال تغريدة عبر تويتر: «المنحة الأولى يجري استثمارها من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين، أما الثانية لتلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المخيمات».

شهور عصيبة على العراق

وعاشت دولة العراق شهورا عصيبة خلال الفترة الماضية بعدما شهدت مظاهرات داخلية ضد بعض السياسيين ببلد يتعرض لأزمة في نظامه السياسي منذ عام 2003، الذي غزت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بغداد وأسقطت نظام الحكم بها.