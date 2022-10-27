النائب عمرو درويش في جلسة نقاشية عن الحوار الوطني: نبني مصر الجديدة

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، في القليوبية بمشاركة ممثلين عن الأوقاف والكنيسة وعدد من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين.

جاءت الجلسة برعاية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومشاركة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، وحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأسامة فتحي، وسولاف درويش أعضاء مجلس النواب، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وممثلين عن الكنيسة.

عمرو درويش: توصيات حوار القليوبية ستصل لجلسات الحوار الوطني

وبدأت جلسة المناقشة بعزف السلام الوطني، ثم كلمة للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والذي رحب خلالها بالمشاركين بالجلسة النقاشية من أعضاء مجلسي النواب، وممثلي الأحزاب المصرية بمحافظة القليوبية، موضحا أن الهدف من الحوار هو رفع كافة رؤى القوى السياسية والشعبية وبلورتها من خلال توصيات يتم رفعها لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني.

وتابع درويش، أن هذا البقاء يأتي تحت عنوان «تحيا مصر»، بكل مكوناتها وطوائفها السياسية والحزبية وبمؤسساتها الوطنية وشبابها، وكل شئ وبأي شيء، مشيراً إلى أن الحوار الوطني قيمته الحقيقية هي أن يستطيع الجميع أن يعبر عن آرائه وطموحاته وأن يقول كل ما يريد من أجل أن نبني مصر الجديدة.

عبدالعزيز: مسؤولية الحوار تقع على عاتق الجميع

من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في الحوار الوطني تضع المسؤولية على جميع القوى السياسية والجهات المشاركة وتدعو الجميع للتفكير العميق بدقة في كيفية الوصول لوضع رؤية ومقترحات تتناسب مع حجم المسؤولية والمستقبل الذي نتمناه جميعا لوطننا وأبنائنا.

وتابع عبدالعزيز، أن اليوم هو من الأيام الفارقة في محافظة القليوبية، موضحا أنه لن تنجح محاولات شق الصف، وأن وحدة الصف المصري ستعبر وتهزم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن، كما أن الحوار الوطني فرصة تاريخية للتعبير عن الرؤى والطموحات والآمال لتوصيلها من خلال ممثلينا لمجلس أمناء الحوار الوطني.

أوقاف القليوبية تتحدث عن تجديد الخطاب الديني

ومن ناحيته قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إننا في حاجة ماسة لتجديد الخطاب الإنساني كله، وليس الخطاب الديني فقط أو الخطاب الإعلامي، ويجب أن يركز الحوار الوطني على تصويب الأخطاء ودعم الإيجابيات، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مؤكدا قوة النسيج الوطني لشركاء الوطن باعتباره القوة اللازمة للعبور بالوطن لبر الأمان.

أما الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فقال إن التجربة أثبتت أننا لم نفهم ولم نعرف ولم نقدر حقيقة المصريين فهم شعب التحدي والتضحية ويثبت في كل المواقف عن مدى وعيه بقضايا الوطن، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير.

وأضاف «الصبروط»، إن ما تواجهه الدولة المصرية في طريقها نحو المستقبل يحتم علينا جميعا المشاركة والتصدي والمواجهة، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح وبناء المستقبل ليس فقط مسؤولية حكومة أو قائد فحسب، إنما مسؤولية مشتركة قيادة وحكومة وشعب ودولة بأكملها.

رؤية بناء الجمهورية الجديدة

وأكدت القوى السياسية المشاركة بالجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بالقليوبية، على ضرورة وضع رؤية الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة وضع خارطة المستقبل لمشاركة كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة وأخذ كل المقترحات البناءة مأخذ الجد في التنفيذ.