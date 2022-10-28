التنسيقية تواصل جولات دعم الحوار الوطني بأسيوط بجلسة نقاشية في «بيت العائلة»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية لسماع آراء المواطنين حول القضايا المختلفة في إطار دعم الحوار الوطني، وذلك في مقر «بيت العائلة» بمحافظة أسيوط.

حضر اللقاء الشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة في المحافظة والقس عاموس ممثل الطائفة الأرثوذكسية في بيت العائلة ومشاركة عدد كبير من الأهالي، بجانب وفد التنسيقية.

محاور الحوار الوطني

واستعرض أعضاء التنسيقية، في بداية اللقاء محاور الحوار الوطني الثلاثة «سياسي، اقتصادي، اجتماعي» وأهمية مشاركة الجميع فيه، كما أوضحوا أنه سيتم عرض كافة مخرجات وتوصيات هذه الجلسات الحوارية على مائدة الحوار الوطني.

وتطرقت الجلسة النقاشية لعدد من الموضوعات منها العقبات التي تواجه رواد الأعمال من الشباب خصوصا في المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة في المشروعات القومية بالمحافظة ما يؤدي للحد من الهجرة غير الشرعية خصوصا في مركز أبنوب، كما طالب الأهالي بضرورة تطوير التنمية السياحية وتساءل المشاركون عن أسباب تعطيل مسار العائلة المقدسة كمقصد سياحي قادر على إحداث نقلة اقتصادية ضخمة بالنسبة لاقتصاد المحافظة، كما أوضحوا أن أهم المشكلات التي يعاني منها قري المحافظة تتعلق بالمشكلات الزراعية والتقصير في رش المبيدات الحشرية ما يؤدى إلى هلاك المحاصيل.

كما تناول اللقاء قانون الأحوال الشخصية وتنمية الأسرة ومشاكل التعليم الأساسي وإمكانية الاستعانة بطلاب الفرق النهائية لكلية التربية للتغلب على نقص المدرسين بجانب التوسع في دوائر الحوار الوطني والتحرك بتوسع في القرى والمدن وبشكل خاص في الصعيد، كما طالب الأهالي بتنظيم حملات توعوية لمكافحة الإدمان وعلاج الشباب وتوفير الدمج المجتمعي بعد التعافي.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك في اللقاء من وفد التنسيقية كلا من سها سعيد، أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ وكلا من أحمد مقلد، وأميرة صابر عضوا مجلس النواب، بالإضافة إلى كل من إيمان طلعت، نيفين إسكندر، روحية جلال، محمد أبو حطب وأحمد محروس أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين في جميع المحافظات لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، كما تنظم صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.‏