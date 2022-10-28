«الإنتاج الحربي» تُشارك في المعرض الدولي الأول للصناعة المصرية (فيديو)

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركتها في فعاليات الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة المصرية، المُقرر انعقاده صباح غداً السبت بمناسبة مرور قرن من الزمان على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يُشارك في فعاليات المعرض الدولي للصناعة المصرية

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات الملتقى صباح غداً، المُقرر انعقاده في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وهو الملتقى والمعرض المُنظم من اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة المصرية اعتباراً من صباح غداً السبت حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 31 أكتوبر.

وزارة الإنتاج الحربي تشارك بنخبة متميزة من المنتجات في فعاليات المعرض

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها ستشارك في فعاليات المعرض بنخبة من منتجاتها، مثل بطاريات السيارات، ومولدات الكهرباء، وعدادات المياه الذكية والكهرباء، والعدادات مسبقة الدفع.

وتضم المنتجات التي ستشارك وزارة الإنتاج الحربي بها في «المعرض»، كلاً من مراكز تجميع الألبان، ونماذج من الصلب المُدرع، وأجهزة كهربائية مثل غسالات، وتكييفات، وبوتجازات، وسخانات، وثلاجات، وغيرها من المنتجات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين الصناعات في المجالات المتخصصة بالصناعات الهندسية والماكينات، والآلات والمعدات.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مؤخرا، مشاركتها مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، للعمل على تأهيل وتدريب شباب على الحرف، بهدف تأهيلهم لسوق العمل، وفق المعايير العالمية.

ومن المُقرر أن تُشارك الهيئة العربية للتصنيع أيضاً في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة المصرية، خلال الثلاث أيام المقبلة.