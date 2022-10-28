وزير الإنتاج الحربي: حريصون على مواكبة أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، المهندس السيد حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربى ) ورئيس القطاع المالى بالشركة ، والمهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع 81 الحربى ) و نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للقطاعات المعاونه ، وذلك لإستعراض رؤية التطوير ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بتلك الشركات .

فى بداية اللقاء أكد الوزير "محمد صلاح " على حرص وزارة الإنتاج الحربى على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وضرورة توطينها في مختلف المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مضيفاً أن الوزارة تحرص دائماً على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات.

وخلال اللقاء تم استعراض رؤية التطوير والأنشطة التى تقوم بها شركتى ( مصنع 18 الحربى ، مصنع 81 الحربى ) ، وكذلك معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارى العمل عليها فى الوقت الحالى ، حيث وجّه الوزير " محمد صلاح " بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها وأن يتم الالتزام بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبة.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة في مختلف المشروعات القومية بما يعود بالنفع على المواطن المصري والدولة ككل .