إصابة 11 شخصًا بتسمم غذائي في حفل زفاف بأسيوط

أصيب 11 شخصًا من قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، بحالة تسمم غذائي على خلفية تناول وجبة غذائية في حفل زفاف، وجرى تحويلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوصول المصابين للمستشفى المركزي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى المركزي يفيد بورود حالات إلى استقبال المستشفى مصابين بحالة تسمم غذائي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى المستشفى وتبين وصول 11 شخصًا مقيمين جميعا قرية بني رافع دائرة مركز منفلوط، ادعاء حالة تسمم غذائي.

وبسؤلهم قرروا أنهم أثناء تواجدهم في حفل زفاف بالقرية تناولوا وجبة غداء تسببت في حالة التسمم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.