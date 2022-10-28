خبيرة اقتصادية: الرخصة الذهبية تجذب الاستثمارات وتمكِّن القطاع الخاص

قالت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، إن الرخصة الذهبية تمثل دعماً قوياً للقطاع الصناعى، كما أنها تساهم فى جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص. أضافت «الدماطى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار بما تملكه من بنية تحتية قوية وقانون استثمار جيد، والأمر يتطلب تقديم بعض التيسيرات فى الإجراءات لمساعدة المستثمرين وأصحاب المشروعات، مشيرة إلى أن توفير الأراضى والإبقاء على المبادرات ضرورة لدعم الصناعة، ومطلوب تقديم تسهيلات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.. وإلى نص الحوار:

كيف تنظرين للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة؟

- المعرض صورة مشرفة ورائعة، تضمن العديد من الكلمات والنقاشات على مستوى عال وراق يليق بالدولة المصرية، ويشهد استعراضاً لمؤشرات الاقتصاد المصرية والتطور الذى شهدته مصر على مدار السنوات الماضية بشكل كبير، ويختلف هذا المعرض عن غيره، بداية من التنظيم والمشاركة المتاحة للجميع، سواء كان من ناحية المشاركين والحضور، أو إرسال المقترحات للمشاركة فيه.

سهر الدماطي: مطلوب إزالة معوقات الاستثمار

ما رأيك فى توقيته؟

- تأتى أهميته لأنه بعد ساعات من المؤتمر الاقتصادى، وهناك تنظيم ودقة فى اختيار مواضيع الجلسات للمناقشة.

ما أهمية القطاع الصناعى فى الوقت الحالى؟

- قطاع الصناعة من أهم القطاعات فى أى دولة، وهو القطاع الرئيسى المسئول عن الإنتاج، وأداؤه يعكس قوة الدولة بناء على ما تقوم بإنتاجه، ومن الواضح أن الدولة تسعى إلى النهوض بالقطاع الصناعى والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع العام، وهو الأمر الذى يتطلب العديد من التسهيلات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وهذا ما يركز عليه المؤتمر الاقتصادى 2022.

ما حزم الدعم والتيسيرات المطلوبة لقطاع الصناعة؟

- هناك الكثير من التيسيرات والدعم المطلوب لقطاع الصناعة، التى ينبغى على الدولة وضعها فى الاعتبار، فمن المهم البقاء على مبادرات دعم الصناعة، التى تشكل فائدة كبيرة للمصنعين، بالإضافة إلى توفير الأراضى بدون مقابل فى المجمعات الصناعية.

أيضاً من أوجه الدعم المطلوب لقطاع الصناعة أنه يجب إلغاء الضريبة العقارية، تصل قيمة الضريبة المضافة إلى أكثر من 27% فى العديد من القطاعات، فيجب تحديد القيمة المضافة وعدم السماح بزيادتها ما يؤثر على الشركات والأفراد.

وماذا عن المحفزات والدعم بقطاع الصناعة؟

- من الضرورى عدم تذبذب السياسات المالية وتغيرها كل فترة ما يؤثر سلباً على مناخ الأعمال، وتخفيض الضرائب والجمارك على التصدير، ومن المهم للغاية أن يكون هناك سرعة فى الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وأصحاب المشروعات، والتقليل من عدد الجهات المختصة التى يتطلب من المستثمرين والمنتجين التواصل معها لإنهاء الإجراءات الخاصة برخص وتشغيل المشروع.

من وجهة نظرك ما أهم المحفزات المعلن عنها لقطاع الصناعة؟

- الإعلان عن الرخصة الذهبية دعم قوى لقطاع الصناعة والمشروعات الصناعية، وتساهم هذه الرخصة فى جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.

الاهتمام بالصناعة

اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى وزيادة الإنتاج ليس عليه خلاف، وعملت الحكومة على مدار الـ8 سنوات السابقة على تطوير البنية التحتية حتى توفر للمستثمر ما يحتاجه، بجانب إقامة المجمعات الصناعية وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمصنعين.