«زراعة الشرقية»: 28 ألف جنيه سعر طن «دوار الشمس».. زيت للطعام وعلف للحيوان

تسعى الدولة لزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي وتقلل الاستيراد من الخارج، وتحاول وزارة الزراعة زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول دوار الشمس «عباد الشمس»، لأهميته كمصدر أساسي للزيوت وأعلاف الحيوانات، وكان نصيب محافظة الشرقية من زراعة المحصول نحو 18 ألف فدان، جرى حصاد 17 ألف من المساحة الإجمالية.

محصول دوار الشمس مربح

وقال المهندس طلعت حسين، وكيل وزارة الزراعة في الشرقية، في حديث لـ«الوطن»، إن محصول دوار الشمس منتج زراعي مربح وتسويقه سهل وتكلفة زراعته بسيطة، وغير مجهدة مقارنة بزراعة بعض المحاصيل الأخرى، موضحًا أن ناتج نبات دوار الشمس نوعان، أولهما للطعام «مسليات اللب»، والثاني مصدر للزيوت، كما وينتج الفدان متراوح طن إلى طن ونصف الطن، ويبلغ قيمة الطن 28 ألف جنيها.

28 ألف جنيه للفدان

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن زراعته استثمارية إذ يبلغ سعر الكيلو نحو 28 جنيه، لافتًا إلى أن سعر الطن في العروة الأولى من زراعته تصل 28 ألف جنيها، بينما يبلغ 16 ألف جنيه في العروة الثانية، إذ أنه منتج نباتي زيتي يحتوي على نسبة زيوت تتراوح من 35 إلى 50%، لذا تسعى الدولة لزيادة الإنتاج منه وإنتاج زيت الطعام.

زراعة دوار الشمس غير مكلفة

يبدأ موسم زراعة نبات دوار الشمس مع بداية شهر مايو وشهر يونيو كعروة أولى، بينما تبدأ العروة الثانية في شهر يوليو وأغسطس، ويجرى الحصاد في كل عروة بعد استمرار النبات لمدة ثلاثة أشهر، ويتم تزويده بأسمدة زراعية بتكلفة 1200 جنيه للفدان الواحد، الذي يباع محصوله بنحو 28 ألف جنيه إذ ينتج طن إلى طن ونصف من المحصول.

الانتهاء من حصاد دوار الشمس

أوضح المهندس أشرف طه نصير مدير مديرية الزراعة في حديث لـ«الوطن»، أن المديرية تسعى لزيادة المساحات المنزرعة منه وتشجيع المزارعين من خلال الزراعة التعاقدية لضمان ربحية الفلاح منه وتسهيل تسويقه وبيعه بسعر مرتفع، لافتًا إلى أن المساحة زادت إلى 18 ألف فدان عن الأعوام السابقة.