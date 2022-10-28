«زراعة الشرقية»: حصاد أكثر من 56 ألف فدان قطن حتى الآن

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام أعمال توريد محصول القطن لحلقات التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تتم يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية للمزارع، وكذلك انتظام سير عمليات البيع لضمان حصول المزارعين على سعر عادل يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة بالقطن مستقبلا.

تنظيم الندوات واستخدام طرق الزراعة الحديثة

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

متوسط إنتاجية الفدان بين 9 و11 قنطارا

ومن جانبه، أشار المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 هذا العام بلغت 56117 فدانا، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبلغت متوسط إنتاجية الفدان ما بين 9 و11 قنطارا، لافتا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من جني 55265 فدان قطن وبلغت نسبة التفتيح 98.48%.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع ساهمت في تحقيق أعلى عائد للمزارع، حيث يتم بيع الأقطان من خلال نظام المزايدة أمام أعين المزارعين وبمشاركة شركات التجارة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة القطن وجودته ما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميا.

اعتماد 30 حلقة لتجميع محصول القطن

يذكر أنه تم اعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 20 حلقة تجميع ائتمان و6 حلقات تتبع المراقبة و4 حلقات فرعية، وذلك ضمن 11 مركزا إداريا بمراكز ومدن وقرى «صان الحجر – كفر صقر- منيا القمح – أبو كبير – فاقوس - تلراك والصوفية ديرب نجم – الحسينية - بلبيس - مشتول السوق - الزقازيق والقنايات وأبو حماد – قصاصين الأزهار»، حيث يتم وزن الأقطان الواردة للمركز واستخراج «عِلم وزن» يسلم منه صورة لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة، ثم تبدأ عملية فرز الأقطان عند اكتمال كل رسالة «حوالي 100 كيس».