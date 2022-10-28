تفاصيل قتل بقال الشرقية على يد عصابة تقودها سيدة: تصفية خلافات قديمة

خضع خمسة متهمين بقتل بقال في الشرقية للتحقيق أمام النيابة العامة، لمواجهتهم بأدلة الاتهام وتحريات المباحث التي بينت أن المتهمين انتقموا من المجني عليه بقتله لوجود خلافات بينهم، وعندما سنحت لهم الفرصة أطلقوا أعيرة نارية تجاهه فأودت بحياته في الحال وفروا هاربين واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول وبعد انتهاء التحقيق أعادتهم النيابة إلى محبسهم تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

قتل وسرقة

وخلال جلسة التحقيق اعترف المتهمون بتنفيذ الجريمة قبل 15 يومًا بسبب خلافات الجيرة، وألقت الشرطة القبض عليهم بعد أيام من الحادث بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وأرشد المتهمون عن مكان السلاح المستخدم في الجريمة، واعترفوا باستيلائهم على مبالغ مالية انفقوها على متطلباتهم الشخصية.

قانون عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، تفاصيل العقوبة كما جاءت في قانون العقوبات المصري، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على: «يحكم على المتهم بالقتل العمد، بالإعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل البلاغ

وكان قسم شرطة مينا القمح، تلقى بلاغا بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة المركز وبها طلق ناري، انتقل رجال الأمن للتأكد من صحة الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية.

وتوصلت الجهود إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبيّن أنّه مالك محل بقالة مقيم بدائرة المركز، وأسفرت الجهود عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة عصابة مكونة من ربة منزل، و5 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة «فرد خرطوش»، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.