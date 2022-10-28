«صحة الشرقية»: الكشف الطبي على 850 شخصا في قافلة ضمن «حياة كريمة» بفاقوس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر الأشقم بمركز فاقوس بالشرقية، والتي بدأت منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة.

متابعة مستمرة للخدمات الصحية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

الكشف الطبي على المرضى مجانا

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتفقد توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل «الروماتيزم والتأهيل، الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن، الأسنان، والرمد»، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتى وقت الزيارة اليوم أكثر من 850 مريضا.

كما تأكد «مسعود» من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل، مؤكداً على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

إجراء جراحات للمحتاجين في المستشفيات

ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وقام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول على الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما أثنى وكيل وزارة الصحة على الالتزام والروح الطيبة الموجودة بين كافة الفرق الطبية المشاركة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.