تفاصيل القبض على موظفة بتهمة غسيل الأموال.. كونت ثروة 9 ملايين جنيه

أمرت جهات التحقيق بحبس موظفة بالدقهلية بتهمة غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطها إجرامي، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة لتحقيقها كسب غير مشروع واستغلال موقعها وطبيعة عملها لتكوين ثروة وتورطها في غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى قيام المتهمة باستغلال موقعها وطبيعة عملها الوظيفي المشار إليه وتحقيقها كسباً غير مشروع، وتكوينها ثروة لا تتناسب مع طبيعة عملها وملاءتها المالية، وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليها حيث تعمل موظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء بعض الأراضي والعقارات والسيارات وإيداعها بعض من الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 9 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.