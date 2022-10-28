«الداخلية»: ضبط 1797 قضية تموينية متنوعة في حملات متنوعة

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها وتمكنت من ضبط 1797 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1797) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (505) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات (49,010 طن دقيق أبيض "عينى" - 75,550 طن " أرز – سكر – مكرونة – ملح – زيت – أسمدة – أعلاف" – 9600 عبوة "بسكويت" – 18125 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (3 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 240 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 176 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 104 قضية توقف عن الإنتاج – 200 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (1,150 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"- 2,250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9 طن دقيق بلدى "عينى" - 5,142 طن "سكر تموينى مُدعم" - 16885 لتر مواد بترولية – 350 إسطوانة بوتاجاز – 168 عبوة زيت تموينى) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (142,102 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (1,150 طن دقيق بلدى "مستندى" – 11,250 طن دقيق بلدى "عينى" – 49,010 طن دقيق أبيض "عينى" – 5,142 طن "سكر تموينى" مدعم –75,550 طن "أرز - سكر – مكرونة – ملح – زيت – نشا - لحوم – أسمدة أعلاف") ، وكذا (9600 عبوة "بسكويت"- 16885 لتر مواد بترولية -