الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على شقة سكنية مملوكة لها بموجب مستندات مزورة وأنها قامت باكتشاف الواقعة عند مطالبتها من قِبل إحدى الجهات بسداد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن بيع تلك الشقة نظير مبلغ 2 مليون جنيه.

تشكيل فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عقب استخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، له معلومات جنائية وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في عمليات احتيالية والاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات وقيامه باستئجار الشقة السكنية الخاصة بالشاكية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

تزوير عقد بيع نهائي

وأضاف البيان أن هذا الشخص تحصل منها على عقد إيجار وقام باستخدام البيانات الواردة به في تزوير عقد بيع نهائي منسوب زوراً للشاكية يفيد قيامها ببيع الشقة له بمبلغ 2 مليون جنيه على خلاف الحقيقة، وتمكن بموجبه من الحصول على حكم دعوى صحة توقيع لذلك العقد المزور وعقب ذلك تمكن من استخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها محل إقامته الجديد.

كما أضافت التحريات إلى قيام المتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي في إثبات قوة ملاءته المالية لامتلاكه شقة سكنية بمنطقة راقية بالقاهرة وقدرته على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها للبنوك ومعارض السيارات ما مكنه من الحصول على قروض شخصية من أحد البنوك بلغت قيمتها 2 مليون جنيه، وكذا شرائه عدد 2 سيارة بالتقسيط من أحد معارض السيارات بإجمالي مبلغ 1.8 مليون جنيه.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعثر بحوزته على أصل عقد بيع يفيد قيام الشاكية ببيع الشقة للمتهم، ومستندات دعوى صحة التوقيع المرفوعة من المتهم ضد الشاكية لإثبات صحة العقد، وهاتف محمول وبطاقة رقم قومي صحيحة باسم المتهم بمحل إقامة بالقاهرة والتي قام باستخراجها بموجب عقد البيع المزور، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 6 أشخاص، بفيد بتضررهم من موظف بشركة الكهرباء مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

ممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية زاعماً علاقاته الوطيدة ببعض المسئولين بجهة عمله وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 600 ألف جنيه بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه.