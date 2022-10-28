وزارة الداخلية: ضبط صيدلي بالدقهلية وموظف بالقليوبية بتهمة غسل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلي، مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية واستلامه كميات كبيرة من الأدوية دون سداد قيمتها والاستيلاء على كامل قيمتها البالغة 1,7 مليون جنيه.

تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن هذا الأمر مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات وإيداع بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بـ 7 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية يغسل 2 مليون جنيه

وفي بيان آخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامه باستغلال موقعه وطبيعة عمله الوظيفي المشار إليه وتحقيقه كسباً غير مشروع وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية، حاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء بعض الأراضي والعقارات والسيارات وإيداع بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصر إجرامي يقوم بغسـل 4 ملايين جنيه

وفي بيان ثالث، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء الأراضي الزراعية والعقارات وإيداع بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 4 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.