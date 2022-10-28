«التنسيقية» تستمع لشكاوى المواطنين في الشرقية: حوار صادق وأسئلة صريحة

عقد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب والنائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، جلسة نقاشية اليوم الجمعة، بحضور أهالى وسيدات ومزارعين وشباب بمحافظة الشرقية، للتحدث حول قضايا هامة كالزراعة والمعاشات والمشروعات متناهية الصغر.

عقد جلسة نقاشية مع أهالي الشرقية

وقال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى عقد جلسة نقاشية مع أهالي الشرقية وتحديدا مركز منيا القمح، للحديث بشأن القضايا المطروحة بالحوار الوطني، لافتا إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والوضوح.

ولفت «عزمي» إلى أن الحوار الوطني يسعى إلى مناقشة كافة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن على حد سواء، من خلال الاستماع إلى حديث المواطنين والتعرف على طموحاتهم ومشكلاتهم، لافتا إلى أنه جرى الرد على كل الأسئلة المطروحة من قبل المواطنين خلال الجلسة الحوارية بطريقة حيادية وواضحة.

حل المشكلات التي تواجه المواطنين في الزراعة

وتناول الحوار عرض الأهالي آرائهم واستفساراتهم، هذا بالإضافة إلى طرحهم أفكار لحل المشكلات التي تواجههم سواء في الزراعة أو كافة مناحي الحياة والعمل، وبحث كيفية تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وتناولت الجلسة الحوارية في محافظة الشرقية اليوم الحديث حول الأزمات التي يواجهها المواطن في ملف «تكافل وكرامة»، وأحقيتهم في الحصول على معاش من الدولة لإعانتهم مستشهدين بدعم الدولة من منظور الحماية الاجتماعية.

تحسين معيشة المواطن

وأوضح محمد عزمي أنه جرى الاستماع إلى كل المواطنين في جلسة للحوار الوطني الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا تقديم حلول للمشكلات لتحسين مستوى المواطن وحثهم على الإنتاج من داخل منازلهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.