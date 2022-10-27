أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان: مد مظلة الحماية الاجتماعية أحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة مجلس الوزراء بمد مظلة الحماية الاجتماعية جاء لمواجهة حالة التضخم العالمي بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية.

عنبر: مجلس الوزراء سيضع آلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة»، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مد مظلة الحماية الاجتماعية هي أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي، التي مدت بظلالها على المواطنين والأسر كافة، «رئيس مجلس الوزراء أشار إلى وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين بمختلف الشركات الخاصة المتعثرة».

برنامج الحماية الاجتماعية يسير بالتوازي مع تداعيات الأزمة العالمية

واستطرد: «كل تلك القرارات تعبر عن برنامج للحماية الاجتماعية يسير بالتوازي مع التداعيات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، والتي ألقت بظلالها على نشاط الأفراد والشركات على حد سواء، إذ أن الحكومة ستدعم العمالة الموجودة داخل قطاع الشركات الخاصة».

وتابع: «الحديث عن الاستثمار أو دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي ده بيؤثر على الاقتصاد في أكثر من مؤشر اقتصادي، ليس فقط في العمالة ولكن فيما يتعلق بكل المؤشرات الاقتصادية الكلية».