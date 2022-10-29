تفاصيل مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بأسيوط.. يخدم 5 محافظات

يُعد مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، من المشروعات الخدمية الكبيرة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، بديلا عن القناطر القديمة التي مر علي إنشائها 150 عامًا باستثمارات بلغت حوالي مليار و200 مليون جنيه.

وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات عن مشروع قناطر ديروط الجديدة:

- يعد المشروع من أكبر المشروعات المائية في مصر وتبلغ التكلفة الإجمالية مليار و200 مليون بتمويل من الجايكا اليابانية.

القناطر القديمة بنيت في عهد الخديوي إسماعيل

- بنيت قناطر ديروط القديمة في عهد الخديوى إسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا، ولازالت تعمل بكفاءة في أداء مهامها، وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر.

- يوفر المشروع الجديد أكثر من 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

- يهدف المشروع لتحسين عملية الري في زمام 1,60مليون فدان من مساحة الأراضى الزراعية بخمس محافظات.

- توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها القناطر في محافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة).

- تقع القناطر الجديدة على الترعة الإبراهيمية عند الكيلو (60,600)، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي قدره 9.6 مليار م3 سنويًا.

المشروع يغذي 7 ترع

- المشروع يغذي مجموعة القناطر الجديدة (7) ترع فرعية هي: قنطرة فم ترعة الساحلية وقنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، وقنطرة فم ترعة الديروطية وقنطرة فم ترعة البدرمان، وقنطرة فم ترعة بحر يوسف، وقنطرة فم ترعة أبوجبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي.

- يضم المشروع إنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ 45 موقع بنطاق المشروع.

- تصل مدة تنفيذ المشروع 48 شهر حيث تم البدء فيه في أبريل 2022 الماضي.

- وصلت نسبة التنفيذ 10% حيث تم أعمال الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائي لبحر يوسف والذي سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة.

- تم الانتهاء من تركيب الكوبري المؤقت المقرر استخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان ومنطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة.

- مشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط يتميز بتوفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التي تغذيها المجموعة.